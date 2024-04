Lucrarile la pasajul "Frumoasa" vor fi finalizate in toamna

* in lungime totala de 40 de metri, pasajul pietonal subteran "Frumoasa" asigura subtraversarea unui pachet de trei linii de cale ferata intre cartierul Nicolina, pe strada Libertatii, si cartierul Frumoasa, pe stradela CetatuiaLucrarile de reparatii si modernizare a pasajului subteran "Frumoasa" urmeaza sa fie finalizate in luna septembrie a acestui an, a anuntat joi primarul Mihai Chirica, care a precizat ca graficul de lucrari se desfasoara in acest moment conform graficului. "La nivelul ... citește toată știrea