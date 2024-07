Lucrarile la tronsonul Motca-Letcani-Ungheni al A8 ar putea ajunge la 5 miliarde de euro!

In organizarea Agentiei pentru Protectia Mediului (APM), ieri dupa amiaza, In Sala Mare a Primariei a avut dezbaterea publica in vederea obtinerii acordului de mediu pentru tronsonul Motca-Letcani-Ungheni al Autostrazii A8 (Autostrada Unirii), respectiv a sectiunii care urmeaza sa traverseze localitatile din judetul Iasi, prin Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) Aroneanu, Baltati, Costesti, Dumesti, Erbiceni, Golaiesti, Helesteni, Ion Neculce, Letcani, Miroslava, Miroslovesti, Motca, ... citește toată știrea