Ludovic Orban, liderul Forta Dreptei, i-a transmis joi in plenul reunit premierului desemnat, Marcel Ciolacu, ca nu l-ar vota nici la Dobroesti primar, acolo unde locuieste. Nu am cum sa votez baiatul bun la toate al baronului judetean de Buzau, gonacul lui Hayssam, vaslasul lui Dragnea, a spus Orban."Va anunt ca parlamentarii liberali din Forta Dreptei nu au cum sa voteze investirea acestui guvern, in primul rand pentru ca noi, spre deosebire celor care le-am dat trei trandafiri ca sa ... citeste toata stirea