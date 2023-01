Lumea din labirint. Povesti din lumea autismului

Ce-ai spune daca intr-o zi te-ai bloca intr-un labirint? Ce-i simti, ceai gandi, cum ai respira? S cum ar fi daca acel labirint ar dobandi dimensiuni imense si ti-ar cuprinde intreaga existenta? Ca si cum ai trai sub un clopot de sticla in care, din cand in cand ori atunci cand nu te astepti cineva izbeste cu un barosn?Sunetele iti sparg timpanele, creierul pare ca se sparge in farame, iar inima, cusuta de pe urma multor rani, sta sa explodeze. Nu e placut deloc, dar imagineaza-ti ca ai ... citeste toata stirea