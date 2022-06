Lumea Dinozaurilor: expozitie cu 26 de dinozauri animatronici de pana la 13 metri lungime, la Palas

O lume fascinanta, unde curiosii de toate varstele pot afla informatii inedite despre cele mai controversate animale care au trait pe Terra vreodata, ajunge in Iasi. Lumea Dinozaurilor "aduce" in ansamblul Palas 26 exemplare, in marime naturala si care se misca, a celor mai cunoscute specii de dinozauri descoperite pana acum. In perioada 10 - 19 iunie 2022, vino impreuna cu toata familia si descoperiti secretele Lumii Dinozaurilor! Accesul este gratuit.A trait in China, Mongolia, America de ... citeste toata stirea