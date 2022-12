Lumea pe dos: un satean din Scobalteni s-a transformat in proxenet pentru trei tinere

Un satean din Scobalteni s-a transformat in proxenet pentru trei tinere. Sotia sa deja se prostitua, dar pentru Vasile Nicai nu era de ajuns. Afacerea pusa pe roate de barbat a durat doar o luna. Urmatorii 7 ani si-i va petrece dupa gratii."Cariera" de proxenet a lui Nicai a inceput cu C.C., o cunostinta de-a sotiei acestuia. In cursul lunii iunie 2018, profitand de faptul ca tanara de 18 de ani avea o situatie materiala precara si un copil in intretinere, Nicai a convins-o sa se prostitueze ... citeste toata stirea