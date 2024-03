"Luna pentru viata": 200 de evenimente in martie pentru sprijinirea mamelor si a femeilor care sunt insarcinate

La nivelul Arhiepiscopiei Iasilor au inceput din nou evenimentele derulate sub egida "Luna pentru viata", care vor avea loc pe parcursul intregii luni, si care au ca scop sprijinirea femeilor care sunt insarcinate si au dificultati. Anul acesta evenimentele de la Iasi se incadreaza in jurul unei dezbateri pro-viata la nivel national, sub denumirea "Construim impreuna pentru viata". Si Inaltpreasfintitul Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei, a achiesat acestui apel, transmitand un mesaj ... citește toată știrea