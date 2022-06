Luni ies la strada tramvaiele Bozankaya

In aceeasi zi va fi inaugurat centrul intermodal Tutora, ceea ce inseamna ca vor reveni tramvaiele pe traseul 5 * de asemenea, se modifica traseele 7, 8 si 29Dublu eveniment in programul de modernizare a transportului public in Municipiul Iasi: luni, 6 iunie 2022, de la ora 12.15, la centrul intermodal Tutora din bulevardul Virgil Sahleanu (Zona Industriala) va avea loc atat inaugurarea acestuia, cat si punerea in functiune a primelor tramvaie Bozankaya achizitionate cu fonduri europene. La ... citeste toata stirea