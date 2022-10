Luni, vernisajul expozitiei "ARTIS 2022". Expozitie deschisa la trei galerii de arta iesene simultan

Salonul anual de Arta "ARTIS 2022" se desfasoara in perioada 10-30 octombrie 2022. Vernisajul expozitiei are loc luni, 17 octombrie 2022, incepand cu ora 18:00, la Galeriile de arta "Theodor Pallady" din Iasi, si va fi prezentat de Presedintele Uniunii Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi, Felix Aftene, criticul de arta dr. Maria Bilasevschi si prof. univ. dr. Petru Bejan.Expozitia este deschisa simultan in galeriile de arta: "Theodor Pallady", "Nicolae Tonitza", "Muzeul Unirii" si ... citeste toata stirea