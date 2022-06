"Lupii lui Calancea" concerteaza la AGRIVENTURA - Transport gratuit tur-retur si intrare libera pentru iesenii care participa la AGRIVENTURA (P)

SFATUL GRANARILOR - AGRIVENTURA 2022se anunta cel mai amplu eveniment agricol din acest an destinat fermierilor din regiunea de Nord-Est a tarii.Evenimentul va avea loc in perioda 30 iunie - 2 iulie 2022. Invitati speciali sunt membrii trupei "Lupii lui Calancea", care vor concerta joi, incepand cu ora 19:00. Organizatorii pun la dispozitie transport gratuit tur-retur din zona Palatului, iar intrarea este libera.AGRIVENTURA se va desfasura pe Platforma experimentala de la Podu Iloaiei, in ... citeste toata stirea