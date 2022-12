Lupta apriga pentru transportul de pasageri in judet. Zeci de firme, contestatii, sentinte si acuze

Pe cele 11 grupe de trasee incluse in Programul de transport public judetean au fost depuse in total 23 de oferte. Licitatia lansata in acest sens la sfarsitul lunii octombrie, de la o valoare totala estimata de 1,25 miliarde de lei, vizeaza atribuirea celor 92 de trasee din judet pe o perioada de 6 ani. Mai multe contestatii au fost depuse, una avand castig de cauza la Tribunalul Iasi.Primul lot, care are rute spre localitati din nordul judetului, este cel mai disputat. Patru ofertanti se ... citeste toata stirea