Aproximativ 17.500 de romani bolnavi de cancer se afla in evidentele Institutului Regional de Oncologie din Iasi. Situatia detaliata, consultata de catre publicatia noastra, arata insa ca, in ciuda operatiunilor ample de screening si a tuturor eforturilor de sensibilizare a populatiei din Iasi si din Moldova, numarul cazurilor noi nu este inca la nivelul din 2019, anul dinaintea pandemiei. In contextul in care acum sunt mai multe programe de screening, caravane mobile, este mai crescut gradul ... citeste toata stirea