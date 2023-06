Un iesean a cerut judecatorilor sa o dezmosteneasca pe sora sa. La 8 ani de la decesul ultimului dintre parinti, acesta a solicitat instantei sa constate ca este unicul mostenitor de pe urma acestora, iar sora sa este straina de mostenire. Codul Civil impune urmasilor un termen de un an pentru a-si exprima optiunea succesorala.Conform plangerii inaintate de Catalin B., sora sa a plecat in strainatate in 1991, stabilindu-se in Belgia. Ultima oara cand a revenit in tara a fost in 1993, dupa ... citeste toata stirea