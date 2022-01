Luptator S.A.S. iesean, medaliat cu bronz la Campionatul European de Karate

In perioada 28 - 31 octombrie 2021, in Serbia a avut loc Campionatul European de Karate Traditional, unde a participat un luptator al Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi, care a ocupat podiumul.Astfel, colegul nostru a obtinut medalia de bronz la Campionatul European, la arte martiale - karate, categoria de varsta 22-33 ani.Politistul spune ca: "sportul m-a ajutat si ma ajuta in continuare foarte mult, indiferent ca esti politist la sectie sau faci parte din cadrul S.A.S., trebuie sa ... citeste toata stirea