La Gala Colosseum Tournament 36 de la Botosani care a avut loc ieri, cei trei sportivi de la Tornado Fight Gym si-au invins adversarii la finalul celor trei runde.Meciul de box al campionului Robert Oarza, neinvins pana in prezent, a aratat ca este un luptator puternic cu lovituri puternice care in orice secunda poate sa faca adversarul knockout.Leonard Morariu si Andrei Sirghi s-au luptat in ring pe reguli de ... citeste toata stirea