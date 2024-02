Lupte grele pe dirigentia de santier la viitorul Spital Regional de Urgente. Miza este de 10 milioane de euro

Ofertele in cazul unei licitatii importante in relatie cu spitalul regional de la Iasi vor fi reevaluate. Raportul prin care a fost stabilit castigatorul a fost anulat in urma unei contestatii. Contractul are o valoare estimata la 10 milioane euro.Este vorba despre servicii de dirigentie de santier pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, lucrari care fac obiectul unei alte licitatii in desfasurare. Dirigentia a fost castigata o asociere condusa de firma Venturo care a licitat la ... citește toată știrea