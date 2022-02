Luxul invataturii

De ceva vreme ma tot framanta gandul ca pentru foarte multi romani educatia este un lucru optional si nu este bine. Am ajuns la concluzia asta dupa ce am urmarit statisticile, care arata cat de multi analfabeti functionali sunt in Romania. Adica oameni care nu pricep nimic din ceea ce eventual ar putea citi. Cifrele m-au ingrozit si nu din perspectiva pensiei pe care nu va avea cine sa mi-o plateasca fiindca nu vor mai fi angajati, ci a nestiintei, care te obliga vesnic la o viata de sluga. ... citeste toata stirea