Macel in patul conjugal. Poveste de dragoste inceputa in Spania si terminata cu doi morti. Tragedia, pas cu pas VIDEO

Tragedie in comuna Helesteni, unde doi tineri au murit din cauza geloziei. La mijloc este o femeie care s-a despartit de iubitul cu care avea un copil, iar dupa o luna de zile s-a mutat cu un alt barbat, mai tanar. Vecinii au relatat jurnalistilor povestea incalcita a crimei urmata de sinucidere: fostul iubit al femeii aflase ca ea intrase deja intr-o alta relatie, a pandit-o cateva zile, apoi a intrat peste cei doi in casa, la 2 noaptea. Dupa ce a infipt cutitul de patru ori in actualul iubit ... citește toată știrea