Macelarii padurilor din Iasi! Exploatari ilegale de padure, tone de otravuri ecologice si profit ilicit de pe urma ultimelor paduri ale Iasului

Resursele naturale ale Iasului au ajuns pe mana unei grupari fara scrupule care opereaza pe 3 continente. In fondul forestier al Greengold Est se taie ca in codru. Padurile din jurul Iasului au ajuns sa fie taiate din stadiu de puiet si livrate, ca masa lemnoasa conforma prelucrarii de mobila pentru IKEA sau alte concerne. Mare parte din aceste transporturi de lemn sanatos apar ca fiind vandut din "accidente", respectiv copaci declarati ca fiind bolnavi sau doborati din cauze naturale.