MAE reactioneaza la declaratiile lui Lukasenko: Partea romana respinge ferm astfel de afirmatii inadmisibile

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dispus convocarea la sediul MAE a insarcinatului cu afaceri a.i. al Belarus in Romania pentru a i se comunica faptul ca partea romana respinge cele mai recente afirmatii ale liderulului belarus Aleksandr Lukasenko care alimenteaza retorica bazata pe apel la forta si la amenintarea cu forta in relatiile internationale."Nu poate fi ignorat rolul si responsabilitatea internationala ale Belarusului in calitate de complice al Rusiei in sustinerea ... citeste toata stirea