Maestrul Mihai Gruia Sandu, invitatul "Hangitei", o noua premiera la Ateneul iesean

Joi, 24 martie 2022, la Ateneul National din Iasi va avea loc premiera piesei de teatru "Hangita" de Carlo Goldoni, cu actorul Mihai Gruia Sandu in rol principal.In distributia spectacolului, in rolul Cavalerului de Ripafratta, il regasim pe actorul Mihai Gruia Sandu, doctor in teatru si profesor la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti.Regia spectacolului este semnata de Florin Simion, iar scenografia este realizata de Alina Dinca ... citeste toata stirea