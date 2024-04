Mafia din spitalele din Romania, demascata de o doctorita: Esti amenintat sa iti retragi dosarul, ca e postul lui X sau Y

Ca sansele sa ajungi director de spital sunt zero daca nu esti membru de partid stie toata lumea in Romania. Se pare insa ca nici medicii rezidenti nu au prea multe sanse sa ocupe un post cu acte in regula daca nu sunt pilangii sau spagari. Esinand cont de experientele cu sistemul medical din Romania, nu multi romani sunt uimiti cand aud asta, insa o doctorita rezidenta demasca toata coruptia din sistem.Cristina Abagiu, rezidenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" din Iasi ... citește toată știrea