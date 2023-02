Mafiotul "Chistoc" a aruncat in aer limuzina unui rival al sefului sau

Ioan Salaru din Sticlaria, comuna Scobinti face, de multi ani, diverse afaceri la limita legii si a dovedit ca a invatat destule din conduita clanurilor siciliene. Are locotenenti care-i asigura securizarea business-ului, cel mai de incredere fiind Ionut Teodoriu, zis "Chistoc". La el apeleaza atunci cand are de reglat ceva conturi.Asa au stat lucrurile dupa ce Salaru a intrat intr-un conflict cu fostul sau asociat, Catalin Marica. Din motive financiare, dar si din invidie. El are un Audi A4, ... citeste toata stirea