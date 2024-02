Magistratii au reinstaurat pacea intre doi ieseni vecini

Weekend-ul trecut a consemnat oficial pacea reinsaurata intre P.G. si D.S., doi agricultori dintr-o comuna ieseana, ce sunt vecini de ani buni. Acestia au convietuit in buna intelegere vreme indelungata, s-a ajuns la proces dupa un episod stupid, ce s-a derulat in data de 14 aprilie 2021, in jurul orei 12.00. D.S. avea acceptul lui P.G. de a-i traversa gradina in care cultivase lucerna, ca sa ajunga la o mica tarla separata de casa. Trecea cand voia, fara niciun fel de restrictii, asa ca, in ... citește toată știrea