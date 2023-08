Pensiile speciale ale magistratilor sunt intangibile. Doi fosti procurori au chemat in judecata Casa de Pensii pentru a-si recupera contributia la asigurarile de sanatate care le-a fost perceputa timp de un an. Situatia acestei contributii a fost reglementata printr-o ordonanta de urgenta a guvernului emisa in februarie. Magistratii Tribunalului au judecat totusi cazul, "pentru orice eventualitate".In decembrie 2021, guvernul a decis impunerea unei contributii de asigurari sociale de sanatate ... citeste toata stirea