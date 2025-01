Mai bine de jumatate dintre contribuabilii municipalitatii isi platesc taxele cash

* incasarile realizate anul trecut la principalele impozite si taxe locale, in cuantum de 1.453.525.860 lei, au fost mai mari decat cele inregistrate in aceeasi perioada a anului 2023, cu exceptia cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit, a impozitului pe terenul extravilan, a veniturilor din amenzi si a veniturilor din termoficareLa finele lunii decembrie 2024, in evidenta fiscala a Municipiului Iasi se inregistrau un numar total de 653.539 roluri (persoane juridice - 61.471, ... citește toată știrea