Mai mult de 170 de copii consultati in cateva ore, la Sf.Maria!

* "Zilnic, inregistram o adresabilitate medie de 150 de pacienti, dar au fost si zile extrem de aglomerate, in care numarul consultatiilor a ajuns la 175 intr-o garda", a spus Alina Belu, managerul Spitalului pentru CopiiNumarul micilor pacienti care vin sa se interneze din cauza infectiilor respiratorii este in continua crestere la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria", din Iasi. Nu putine sunt situatiile in care copiii au ajuns la spital din cauza pneumoniei, a bronsitelor si ... citeste toata stirea