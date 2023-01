Mai mult de jumatate dintre pacientii care ajung la Spitalul "Sf. Parascheva" au nevoie de internare si tratament

Peste 50% din pacientii care ajung in triajul Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" au nevoie de internare si tratament. In cursul zilei de vineri, 27 ianuarie, se aflau internate 22 de persoane adulte cu diagnostic de gripa si inca cinci copii, dintre care doi cu pneumonie cauzata de gripa. Alte 28 de persoane asteapta inca rezultatul analizelor, insa medicii spun ca cel mai probabil se va confirma diagnosticul de gripa avand in vedere simptomele cu care au ajuns la spital. ... citeste toata stirea