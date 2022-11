Mai multe cladiri din Iasi vor fi iluminate maine, 17 noiembrie, in violet

Maine, 17 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurului, care de cativa ani este si Ziua Nationala a Copilului Prematur din Romania, incepand cu ora 17.00, mai multe cladiri din Iasi vor fi iluminate in violet. Vor fi iluminate: Palatul Culturii, Maternitatea "Cuza Voda", Primaria si Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa"."Maternitatea Cuza Voda omagiaza, ca in fiecare an, micutii eroi: prematurii. In acest sens, mai multe cladiri din oras vor fi luminate in mov, ... citeste toata stirea