In urmatoarea perioada va creste numarul de zboruri pe Aeroportul Iasi.HiSky a adus, in aceasta seara, doua aeronave pentru a opera curse catre Paris, Milano si Dublin.Si Wizz Air a suplimentat cu doua avioane flota de la Iasi, ajungand la 5 aeronave.De asemenea, Austrian Airlines va opera, zilnic, mai multe zboruri spre Viena, pana pe 4 martie.Sunt asteptate inclusiv companii noi, cum e Fly One, care a anuntat ca va ... citeste toata stirea