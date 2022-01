Mai multe nasteri in pandemie, la Maternitatea "Elena Doamna"

Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi a raportat o crestere cu 7% a numarului de nasteri in 2021 fata de 2020, in cadrul unui bilant realizat in care a fost analizata activitatea medicala din anul precedent. Managerul institutiei, dr. Gabriel Martinescu, apreciaza ca situatia nasterilor este mai buna fata de alti ani si pe fondul unui anumit spor pozitiv, dar si pentru ca unitatea medicala a fost suport-COVID, singura din Moldova, iar aici au ajuns gravide si din alte judete."Fiecare unitate ... citeste toata stirea