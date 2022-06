Mai multe ONG-uri au prins finantari de la CJ Iasi dupa ce a fost marit bugetul

Plenul Consiliului Judetean Iasi a fost convocat ieri in sistem online, pentru aprobarea a trei proiecte de hotarare. In primul rand, consilierii judeteni au votat repartizarea sumelor in vederea atribuirii contractelor de finantare, in cadrul Programului pentru finantari nerambursabile in anul 2022 din bugetul Judetului Iasi, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, precum si pentru programe, proiecte si actiuni in domeniul sportului."La initiativa mea si a colegilor din PMP, Executivul ... citeste toata stirea