Mai multe paturi COVID la Spitalul de Copii "Sfanta Maria"

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" a suplimentat numarul de paturi pentru zona COVID, ca urmare a cresterii numarului de cazuri. Managerul unitatii medicale, Alina Belu, spune ca 60 la suta dintre copiii internati, in prezent, au varste mai mici de 3 ani."De vineri dimineata, de la ora 8, avand in vedere cresterea adresabilitatii catre spitalul nostru, am deschis un nou tronson cu 32 de paturi pentru zona rosie, zona de pediatrie", a anuntat Alina Belu, managerul ... citeste toata stirea