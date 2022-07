Mai multe piete si terenuri de sport din judet urmeaza sa fie modernizate (P)

Consiliul Judetean Iasi, prin Programul Judetean de Dezvoltare Economico - Sociala Iasi pentru perioada 2021-2024, va sprijini unitatile administrativ teritoriale in vederea reabilitarii sau construirii de noi piete si targuri sau terenuri de sport pentru copii si tineret. Fondurile sunt acordate din bugetul Consiliul Judetean Iasi, iar primariile care au depus proiecte in acest sens au primit zilele acestea raspunsul final in urma evaluarii. Au fost declarate eligibile proiectele depuse de 12 ... citeste toata stirea