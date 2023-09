Mai multe strazi sunt inchise traficului rutier in municipiul Iasi, fiind rezervate desfasurarii unei competitii de automobilism sportiv.Este vorba de perimetrul Podu-Ros, bulevardul Regele Ferdinand (malul stang al Bahluiului) pana in dreptul podului pietonal, stradela Sf. Andrei. Pe strazile Sf. Andrei si Palat se circula normal.Pentru al 4-lea an consecutiv, cele trei campionate organizate de GT Auto Club Sportiv (Indemanare Auto, Super Slalom si Vehicule Electrice), desfasurate sub ... citeste toata stirea