Mai multe zone din oras raman fara apa rece

In vederea efectuarii unei legaturi la o conducta noua situata in zona Podu Ros si a montarii unui debitmetru, joi 2 februarie 2023, furnizarea apei potabile va fi intrerupta in intervalul orar estimat 08.00 - 24.00 in mai multe zone din oras. Vor fi afectati utilizatorii de pe strazile Sfantul Lazar (partial), Profesor Anton Sesan, Smardan, Barbu Lautaru, Moldovei, Zimbrului, Randunica, Taietoare, Iancu Bacalu, Traian, Buznea, Tanasescu, Palat, strada si stradela Alexandru Ipsilanti Voda, ... citeste toata stirea