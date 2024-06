Mai multi elevi au ajuns la spital, dupa ce au mancat la scoala in programul 'Masa calda - hrana sanatoasa'

Mai multi elevi de la scoala din localitatea ieseana Strunga vor fi adusi, joi dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce s-au simtit rau in urma consumului unor alimente. La unitatea medicala au ajuns deja cinci copii, alti 9 urmand a ajunge in scurt timp. DSP Iasi anunta ca a declansat o ancheta epidemiologica in cazul intoxicatiilor de la Scoala Strunga, incadrata in programul Guvernului "Masa calda - hrana sanatoasa".Primele rezultate arata ca 14 elevi au prezentat ... citește toată știrea