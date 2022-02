Mai multi lideri politici ii cer primarului Mihai Chirica sa se retraga din functie, dupa decizia DNA

Informatia ca Mihai Chirica, primarul Iasului, nu va putea sa-si exercite functia, dupa ce a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat de fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei, a starnit numeroase reactii la nivel local si national. Lideri politici de la nivel local si national i-au cerut demisia primarului Mihai Chirica, in contextul in care edilul Iasului a fost pus sub control judiciar, avand interdictia de a-si exercita functia de primar. Decizia DNA a ... citeste toata stirea