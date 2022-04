Mai multi sefi de la Politia Locala Iasi sunt anchetati de DNA

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:ORHIAN MIHAELA-ANDA, la data faptelor registrator la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.) Iasi, in sarcina careia s-a retinut comiterea infractiunilor de:- folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, savarsita in ... citeste toata stirea