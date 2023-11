Doi tineri iresponsabili s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan desi nu au permis de conducere. Unul dintre ei circula pe un drum comunal din Mogosesti Siret, iar al doilea, pe unul similar, prin Focuri."In dupa amiaza zilei de 16 noiembrie, politistii rutieri pascaneni au oprit pentru control un auto condus de un tanar, in varsta de 20 de ani, care se deplasa pe DC 104 in localitatea Mogosesti Siret. In urma verificarilor efectuate in baza de date a rezultat ca acesta nu ar ... citeste toata stirea