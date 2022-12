Mai puteti fi spiridusii lui Mos Craciun: haideti sa le facem o bucurie prichindeilor din Pietris! Noi donatii in Campania de Craciun a ZdI

Campania de Craciun a Ziarului de Iasi este in plina desfasurare. Dupa mai bine de 15 ani de cand aducem zambetul pe buzele copiilor si familiilor aflate in dificultate, continuam si in acest an cu satul Pietris.Cele trei familii pe care le sustinem in acest an au nevoie de imbracaminte si incaltaminte pentru anotimpul rece, electrocasnice (aragaz cu butelie, masina de spalat manuala, frigider), alimente neperisabile, pilote, perne, lenjerii de pat si lemne pentru foc. Pe langa donatiile in ... citeste toata stirea