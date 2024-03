Mai putine contracte de munca noi in 2023 vs 2022, dar mai bine platite. Misterul incetarii a 19.000 de contracte in invatamant

Contrar trendului national, la Iasi, anul trecut, numarul contractelor de munca active noi a scazut fata de 2022, cu aproximativ 2.000. Se observa totusi o crestere a salariilor in mai multe domenii, judetul Iasi ocupand locul 6 in clasament, pe tara, in ceea ce priveste castigul mediu net pe luna. Campionii angajarilor la Iasi sunt cei din invatamant, constructii si comert, insa nu vorbim neaparat de forta de munca proaspata, ci de birocratie, aici fiind vorba, mai ales, despre contractele pe ... citește toată știrea