Aproape 1.200 de locuri mai sunt disponibile pentru municipiul Iasi in cadrul programului "Rabla local". Potrivit informatiilor "Ziarul de Iasi", pana ieri erau 821 de incrieri, in conditiile in care in aceasta sesiune au fost alocate 2.000 de unitati.Cei interesati sa obtina o suma de 3.000 lei mai pot depune cereri pana pe 31 august, ora 16.30, conform Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Amintim ca inscrierile se fac pe site-ul AFM, dar contractul va fi semnat intre beneficiar si ... citeste toata stirea