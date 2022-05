Mai sunt sase pacienti bolnavi de Covid, la Terapie Intensiva

Numarul cazurilor depistate cu Covid in judetul Iasi in ultimele doua zile este intr-o continua scadere in ultima perioada. In ultimele doua zile, 34 de noi cazuri au fost confirmate si raportate de catre Directia de Sanatate Publica Iasi. Au fost internate 12 persoane, iar 21 care se aflau deja in spital au fost externate.Ieri, 8 mai, erau ocupate 33 de paturi in spitalele iesene care trateaza acesti pacienti, dintre care 6 paturi ATI la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva", cu ... citeste toata stirea