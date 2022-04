Mai vin doua tramvaie noi Bozankaya din Turcia

Primele trei tramvaie Bozankaya sunt deja la Iasi de anul trecut, dar niciunul inca nu circulaDoua noi tramvaie Bozankaya vor ajunge la Iasi in cursul saptamanii viitoare. Primarul Mihai Chirica a anuntat ieri ca vehiculele sunt deja in drum spre Iasi, din Turcia. Primele trei tramvaie Bozankaya au ajuns in ultimul trimestru al anului trecut in Capitala Moldovei, dar niciunul dintre acestea nu circula inca pe strazi. Motivul tine de obtinerea avizelor necesare in conditiile in care vehiculele ... citeste toata stirea