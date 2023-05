In perioada 5-6 mai va avea loc Concursul National Transcurricular de Lectura si Interpretare "Ionel Teodoreanu", la Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi. Festivitatea de deschidere are loc joi, 4 mai, in Aula Mihai "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, incepand cu ora 15:00.Concursul propriu-zis consta in doua probe, scrisa si orala, care se vor desfasura in perioada 5-6 mai, la Colegiul National "Costache Negruzzi" din Iasi, iar festivitatea de inchidere ... citeste toata stirea