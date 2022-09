Maine incepe Festivalul Strazii Lapusneanu

La finalul acestei saptamani are loc cea de-a IV-a editie a Festivalului Strazii Lapusneanu din Iasi. Intre 16 si 18 septembrie 2022, fosta Ulita Sarbeasca va fi animata cu muzica live, spectacole de teatru pentru copii si adulti, stand-up comedy, tururi ghidate, targuri, ateliere, demonstratii de dans si momente de magie. Proiectul este organizat de Ateneul National din Iasi in colaborare cu rezidenti ai strazii Lapusneanu, institutii si agenti economici care activeaza in zona.Festivalul a ... citeste toata stirea