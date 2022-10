Maine incepe Festivalul "Trandafir de la Moldova"

Cea de-a 53-a editie a Festivalului Folcloric International "Trandafir de la Moldova" se desfasoara in perioada 7-9 octombrie 2022, la Iasi, in Amfiteatrul Palas. Evenimentul este organizat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi al Consiliului Judetean Iasi."Festivalul are ca scop promovarea formatiilor artistice din judet, indeosebi a celor alcatuite din tineri interpreti, stimularea grupurilor instrumentale traditionale, a formatiilor de dansuri si a ... citeste toata stirea