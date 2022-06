Maine revine la Iasi festivalul Iei, in Copou. Va fi si o expozitie de camasi traditionale

Festivalul Iei revine la Iasi! In perioada Sanzienelor, iesenii sunt invitati la o serie de evenimente, dedicate frumosului port popular. In perioada 24 - 26 iunie 2022, in Parcul Expozitiei, va avea loc Targul Iei, organizat in parteneriat cu Asociatia ART - Mestesugurile Prutului. La eveniment vor participa 30 de mesteri populari din Romania si Republica Moldova.Tot in cadrul evenimentului, vor fi expuse ii si camasi traditionale, port popular, podoabe lucrate manual, podoabe crosetate, ... citeste toata stirea