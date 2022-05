Maine, sarbatoarea patronului spiritual al Fratii Scolilor Crestine

Iesenii sunt invitati maine la sarbatoarea patronului spiritual al Fratii Scolilor Crestine. Astfel, comunitatea Fratilor Scolilor Crestine si colaboratorii lasalieni din Iasi vor organiza sarbatoarea patronului congregatiei, Sfantul Ioan de La Salle, printr-o Liturghie solemna celebrata in capela Manastirii "La Salle" din Iasi, marti, de la ora 17.Potrivit organizatorilor, invitatia se adreseaza in special celor angajati in domeniul educatiei, acestia fiind invitati "de a-l lauda pe Dumnezeu ... citeste toata stirea